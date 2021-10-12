Более 40 тыс. школьников примут участие в национальном исследовании качества образования

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Свыше 40 тыс. школьников из 54 субъектов РФ примут участие в национальном исследовании качества образования (НИКО) по изучению личностных и метапредметных результатов обучения, которое проведет Рособрнадзор. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 12 и 14 октября проводит национальное исследование качества образования, призванное изучить достижение личностных и метапредметных результатов обучения учащимися 6-х и 8-х классов. В исследовании примут участие более 20 тысяч шестиклассников и более 20 тысяч восьмиклассников из 490 школ 54 субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Ведомство планирует исследовать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, их мотивацию к обучению, социальные и межличностные отношения, ценностные установки, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества, отмечается в сообщении.

Задания работы направлены на проверку "формирования у школьников осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, проверку усвоения социальных норм и правил поведения в обществе, развития морального сознания, усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России".

Кроме того, НИКО в части исследования метапредметных результатов обучения должно выявить уровень освоения школьниками межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике.

Обработку и анализ результатов исследования планируется провести до конца ноября 2021 года. Первая часть исследования личностных и метапредметных результатов обучения учащихся 6-х и 8-х классов была проведена в 2020 году. С его результатами можно ознакомиться на сайте Федерального института оценки качества образования.