Люди с инвалидностью чаще всего обращаются к Москальковой по вопросам социальной поддержки

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что чаще всего люди с инвалидностью обращаются к омбудсмену с вопросами о социальной поддержке, жилищном обеспечении, о доступности и качестве медицинской помощи.

"Ежегодно ко мне и мои коллегам в регионах поступает большое количество обращений от инвалидов и в защиту их прав. Только в этом году ко мне как к уполномоченному по правам человека в РФ поступило более 1 650 жалоб и обращений от граждан этой категории. Наиболее часто они обращаются по вопросам социальной поддержки, жилищного обеспечения, доступности и качества медицинской помощи, проведения медико-социальной экспертизы, обеспечения техническими средствами реабилитации и [по вопросам] трудоустройства", - сказала она во вторник в ходе международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.

Международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве, проходит 12 октября в Москве. В пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщили, что участники мероприятия планируют поделиться успешными практиками и опытом работы национальных правозащитных учреждений в сфере защиты прав инвалидов и экологических прав человека. В конференции принимают участие более 40 омбудсменов иностранных государств и главы международных организаций и интеграционных объединений правозащитников, руководители органов государственной власти РФ, представители гражданского и научного сообществ.