Дольщикам на Кубани с начала года выдали ключи от 5 тыс. квартир

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Дольщики в Краснодарском крае с начала 2021 года получили ключи от 5 тыс. квартир, всего за этот период ввели в эксплуатацию 21 проблемный объект, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"В общей сложности с начала 2021 года ввели в эксплуатацию 21 проблемный объект - 5,2 тыс. квартир обманутых дольщиков, чьи права удалось восстановить. Это такие знаковые долгострои как ЖК "Резиденция", ЖК "Свобода", вторая очередь ЖК "Авиатор" и другие", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Уточняется, что в 2021 году в крае планируют завершить 83 долгостроя. Это более 13 тыс. квартир. С 2015 года в регионе ввели 273 проблемных объекта площадью 3,9 млн кв. м. Ключи получили собственники 50 тыс. квартир.

В пресс-службе отметили, что полностью закрыть проблему обманутых дольщиков планируется до конца 2023 года. Для этих целей на ближайшие три года в краевом бюджете заложили 1,7 млрд рублей в качестве взноса в фонд. Это позволит привлечь свыше 6 млрд рублей федеральных средств на достройку.

"Кроме того, дольщики инвестиционно непривлекательных объектов или в низкой степени готовности получают компенсации из федерального фонда. Выплаты получили уже более 700 человек. Еще порядка 270 дольщиков пяти краснодарских долгостроев получат компенсации в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

За последние пять лет в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию более 200 проблемных домов. Это более 40 тыс. квартир.