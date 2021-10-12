В Омске за 1 млрд рублей расширят в два раза перегруженный выезд в сторону Новосибирска

ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Власти Омской области направят за три года по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" более 1 млрд рублей на реконструкцию и расширение с двух до четырех полос перегруженного выезда в сторону Новосибирска. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Омск является одним из важных транспортных узлов Сибири. Здесь сходятся соединяющие Уральский и Сибирский федеральные округа трассы Р254 (Челябинск - Омск - Новосибирск) и Р402 (Тюмень - Омск) и дорога А320 к границе с Казахстаном. Интенсивность движения превышает 20 тыс. автомобилей в сутки.

"Основные работы по обустройству основания и покрытия предусмотрены в 2022-2023 годах. Данный участок дороги будет расширен с двух до четырех полос (до 14 м), с обустройством металлических барьерных ограждений, ограничивающих пешеходные ограждения, горизонтальной разметки, линии наружного освещения, а также с установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков. <…> Стоимость реконструкции, которая рассчитана на три года, составляет 1,082 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На эти средства реконструируют с использованием современных строительных материалов прилегающий к Омску участок дороги протяженностью 24 км, в районе примыкания поворота на поселок Ракитинка построят надземный пешеходный переход с лифтом для маломобильных групп людей. Реконструкция дороги началась уже в сентябре. Первый этап включает участок трассы протяженностью почти шесть км. "Уже произвели полную очистку поросли, <…> сняли три км с откосов обоих сторон растительного грунта и одновременно отсыпаем временную дорогу к карьеру, чтобы начинать завозить грунт", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по строительству подрядчика - компании "СИБРОС" Дмитрия Красулю.

Нацпроект "Безопасные качественные автодороги" охватит 105 городов, формирующих агломерации, в 84 субъектах России. В рамках реализации проекта должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.