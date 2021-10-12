Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,1

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник немного снизился и составил 1,1. В Москве показатель остался на уровне 1,17, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Третий день подряд индикатор превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Красноярском крае он составил 1,02, в Ростовской области - 1,03, в Свердловской и Иркутской областях - 1,04, в Нижегородской области - 1,05, в Воронежской - 1,06, в Самарской - 1,08.

В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 1,18, а в Подмосковье, напротив, увеличился до 1,25 - максимума с 6 октября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.