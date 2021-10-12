Проценко сообщил, что ситуация в реанимационных отделениях больницы в Коммунарке сложная

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, в реанимационных отделениях больницы в Коммунарке очень много пациентов. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

"Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях - большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться", - написал Проценко в своем Telegram-канале.

По его словам, слишком мало людей вакцинировалось. Единственный выход - ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений. По мнению врача, правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем - организует бесплатные тестирования экспресс-тестами.

"Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека", - добавил Проценко.

Он считает, что раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь и позволит сберечь сотни жизней. "Но "красная зона" нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление", - сказал главврач.