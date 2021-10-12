Число госпитализированных с ковидом в Воронежской области выросло на 23% за сутки

ВОРОНЕЖ, 12 октября. /ТАСС/. Почти 900 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Воронежской области за сутки. Это на 23,8% больше уровня прошлого дня, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Накануне в ковидные отделения были госпитализированы около 700 пациентов.

"Ежедневная госпитализация на ковидные койки в Воронежской области впервые приближается к отметке 900 пациентов. Вчера в стационары попали 867 человек", - сообщила пресс-служба.

В Воронежской области создали 7 260 коек для лечения COVID-19, на понедельник 6 483 из них были заняты. По данным на вторник, в регионе за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусной инфекцией, это самое большое число с начала пандемии.

Также в пресс-службе правительства региона сообщили, что медики Воронежской области за сутки вдвое увеличили темпы вакцинации от ковида - почти с 4,5 тыс. до 8,9 тыс. инъекций.

В сообщении говорится, что к утру вторника, 12 октября, от коронавируса привиты 761 749 жителей региона, в том числе двумя дозами - 717 444 человек. За сутки сделали 8 967 инъекций: 3 473 человек получили первую дозу, 5 494 человек - вторую.

В воскресенье, 10 октября, от коронавируса в Воронежской области были привиты 756 176 человек, в том числе двумя дозами - 712 314, а за сутки было проведено 4 415 инъекций: 3 679 человек получили первую дозу, 736 человек - вторую. Ревакцинацию на 12 октября прошли 51 916 воронежцев, что на 674 человека больше показателей воскресенья.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 140 605 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 114 840 человек, 6 197 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах.

В регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, закрыты все концертные площадки, вещевые рынки, запрещено посещение зрителями спортивных мероприятий, с 11 октября введена система пропуска по QR-кодам в ряд учреждений и самоизоляция для людей старше 65 лет. С 12 октября все школьники и большинство студентов региона перешли на дистанционное обучение.