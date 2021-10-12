Более 900 тыс. человек в месяц смогут делать экспресс-тест на ковид в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Общая мощность всех пунктов экспресс-тестирования в Москве составляет более 4 тыс. человек в день, в месяц проверить свое состояние смогут более 900 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Там напомнили, что в Москве появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 МФЦ и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии.

"В каждом пункте такой тест могут сделать порядка 200 человек в сутки. Таким образом, общая мощность всех пунктов экспресс-тестирования составляет более 4 тыс. человек в день. В неделю экспресс-тест на коронавирус в этих точках могут сделать более 30 тыс. человек. В месяц - более 900 тыс. человек. При необходимости и повышенном спросе на экспресс-тестирование, возможно увеличение мощности работы пунктов в два раза", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что для осуществления этой программы в рамках действующего законодательства на данный момент были закуплены 100 тыс. экспресс-тестов у производителей, чьи системы официально зарегистрированы на территории РФ. В дальнейшем при возникновении потребности будет осуществлена повторная закупка.