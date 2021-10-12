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Глава Челябинской области предложил создать госпрограмму модернизации очистных сооружений

По словам Алексея Текслера, инфраструктура ЖКХ долгое время не обновлялась

ТАСС, 12 октября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать госпрограмму по модернизации систем очистных сооружений в стране, эту идею он высказал на заседании комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления ЖКХ.

"Предложение, которое мы сформулировали, сегодня звучало - сделать отдельную программу или добавить подпрограмму к федеральному проекту "Чистая вода" с предусмотренным финансированием. Проблема очень актуальная для регионов, поэтому прошу учесть предложение и такую отдельную программу запустить", - цитирует Текслера его пресс-служба.

Губернатор подчеркнул актуальность проблемы неудовлетворительного состояния очистных сооружений канализации, а также сетей канализации для всех регионов России, в том числе и для Челябинской области. Инфраструктура ЖКХ долгое время не обновлялась и нуждается в капитальной модернизации.

По словам Текслера, в целом по стране цена вопроса только по готовым проектам составляет примерно 200 млрд рублей.

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