Глава Челябинской области предложил создать госпрограмму модернизации очистных сооружений

ТАСС, 12 октября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать госпрограмму по модернизации систем очистных сооружений в стране, эту идею он высказал на заседании комиссии Госсовета по вопросу совершенствования системы управления ЖКХ.

"Предложение, которое мы сформулировали, сегодня звучало - сделать отдельную программу или добавить подпрограмму к федеральному проекту "Чистая вода" с предусмотренным финансированием. Проблема очень актуальная для регионов, поэтому прошу учесть предложение и такую отдельную программу запустить", - цитирует Текслера его пресс-служба.

Губернатор подчеркнул актуальность проблемы неудовлетворительного состояния очистных сооружений канализации, а также сетей канализации для всех регионов России, в том числе и для Челябинской области. Инфраструктура ЖКХ долгое время не обновлялась и нуждается в капитальной модернизации.

По словам Текслера, в целом по стране цена вопроса только по готовым проектам составляет примерно 200 млрд рублей.