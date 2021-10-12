В 2021 году в летних лагерях Татарстана отдохнуло 156,5 тыс. детей

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Порядка 156,5 тыс. детей отдохнули летних лагерях Татарстана в 2021 году, сообщил во вторник на брифинге министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов. Это почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

По данным министерства, в 2019 допандемийном году в летний период в лагерях отдохнули 179 тысяч, летом 2020 года - 46 тысяч детей, всего за прошлый год - 139,4 тыс.

"С учетом ограничений по профилактике COVID-19 в летний каникулярный период оздоровительной кампании 2021 года организованными формами отдыха было охвачено 156,5 тыс. детей. Это 85,29% от запланированного летнего объема. Была организована работа 1 655 лагерей всех форм отдыха", - сказал Сулейманов.

В частности, в 183 загородных лагерях отдохнули 87,5 тыс. человек. В 1 472 лагерях дневного пребывания - более 69 тыс. человек. Финансирование летней оздоровительной кампании составило более 1,5 млрд рублей. Из них почти 1,3 млрд приходится на республиканский бюджет.

"Важно отметить, что в рамках подпрограммы летнего отдыха 36,3 тыс. путевок в полном объеме обеспечены за счет средств бюджета республики. Эта сумма составила в общем объеме финансирования программы на 410,5 млн рублей", - сказал Сулейманов.