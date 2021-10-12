Около 40 тыс. переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию в Подмосковье

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. жителей Московской области, перенесших заражение новой коронавирусной инфекцией, прошли углубленную диспансеризацию. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В Московской области продолжается углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. Всего осмотр прошли более 39,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. Помимо этого, врачи могут направить пациента на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

"Новая коронавирусная инфекция может влиять на работу сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Поэтому после перенесенной болезни необходимо проходить профилактический осмотр, в ходе которого специалисты смогут выявить нарушения в работе организма и при необходимости вовремя начать лечение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Как отметили в министерстве, пройти углубленную диспансеризацию могут лица старше 18 лет, перенесшие COVID-19, начиная со второго месяца после выздоровления.