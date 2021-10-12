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ЕСПЧ присудил матери покончившего с собой лейтенанта Бойченко €26 тыс.

Изначальные требования истца составляли €100 тыс.
Здание ЕСПЧ EPA/CHRISTOPHE KARABA
Описание
Здание ЕСПЧ
© EPA/CHRISTOPHE KARABA

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону Натальи Бойченко, матери покончившего с собой в 2006 году лейтенанта Сергея Бойченко и присудил ей €26 тыс. Соответствующее решение опубликовано во вторник на сайте ЕСПЧ.

"Суд присуждает истцу €26 тыс. в качестве компенсации морального вреда", - говорится в решении суда по делу 8663/08.

В нем указывается, что изначальные требования истца составляли €100 тыс.

Как следует из материалов суда, лейтенант Бойченко в 2005 году закончил обучение и начал службу в воинской части в Приморье. Мать военнослужащего обратилась в ЕСПЧ, указывая на неэффективное разбирательство суицида ее сына. По ее мнению, это нарушило положения статьи 2 Европейской конвенции по правам человека ("Право на жизнь").

Как следует из решения ЕСПЧ, истец настаивала, что в ходе проверки обстоятельств гибели ее сына, не были установлены все причины самоубийства. В частности, по ее мнению, не было оценки действиям сослуживцев погибшего, которые могли стать причиной суицида.

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