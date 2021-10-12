В Петербурге заявили, что прирост заболеваемости ковидом в городе составляет от 10 до 27%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Еженедельные темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге составляют от 10 до 27%, ситуация ухудшается. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой, размещенном во вторник на сайте петербургского управления Роспотребнадзора.

"Очередной подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается с 6 сентября. Еженедельные темпы прироста заболеваемости за последние пять недель составляют от 10 до 27%", - отметила Башкетова.

По ее словам, "отмечается рост числа заболевших среди работников торговли, общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, услуг по временному размещению, транспортных услуг и так далее".

Башкетова привела данные о том, что в Петербурге увеличилась заболеваемость всеми клиническими формами COVID-19. Количество госпитализированных больных за минувшую неделю (с 4 по 10 октября) увеличилось на 18%.

Ситуация по вакцинации

Башкетова поставила под контроль ситуацию по вакцинации 80% работников сферы обслуживания к 15 ноября. "До 15 ноября обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 декабря - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции <...> не менее 80% от общей численности работников, сотрудников", - сообщила Башкетова.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат работники всех сфер услуг, государственные служащие и руководители организаций, индивидуальные предприниматели. Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций. Ответственность за исполнение ложится на руководителей организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в Петербурге.

По последним данным, в Петербурге выявили 649 781 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 598 194 человека, умерли 22 571. За последние сутки в городе выявили 2 158 случаев заражения.