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Пандемия COVID-19
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Мишустин: ситуации с нехваткой вакцины от ковида в России быть не может

В регионах организована работа более 6 200 прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и еще более 2 тыс. мобильных пунктов, отметил глава правительства

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допускать в стране ситуации с нехваткой вакцин от коронавируса и отметил, что в регионах работает достаточное количество прививочных пунктов и бригад.

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"Ситуации с нехваткой вакцины от ковида быть не может. Во всех регионах организована работа более 6 200 прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и еще более 2 тыс. мобильных пунктов", - сказал Мишустин во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Премьер отметил, что также необходимо вовремя пройти повторную вакцинацию, "она позволит не допустить негативного сценария". Глава кабмина добавил, что ситуация осложняется и сезонным распространением гриппа.

"Сейчас это [вакцинироваться и ревакцинироваться] особенно важно, мы все должны максимально ответственно относиться к своему здоровью и не забывать об окружающих", - резюмировал Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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