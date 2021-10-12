В Кабардино-Балкарии рассчитывают на рост численности населения

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии прогнозируют, что к 2040 году численность населения субъекта вырастет на 4% по сравнению с 2020 годом и составит 902,5 тыс. Об этом сообщается в опубликованном на сайте главы и правительства региона распоряжении кабмина об изменениях в прогноз социально-экономического развития субъекта до 2040 года.

"В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики вырастет с 869,2 в 2020 году до 902,5 тыс. человек в 2040 году", - говорится в тексте документа.

При этом ожидается, что в течение ближайших лет сохранится тенденция снижения рождаемости. Так, предположительно, общий коэффициент рождаемости (число родившихся в расчете на 1 тыс. жителей) снизится с 12,1 в 2020 году до 10,1 в 2027 году. Как отмечается, снижение рождаемости будет вызвано главным образом сокращением численности женщин в активном репродуктивном возрасте, а также тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний срок.

"Некоторое увеличение рождаемости произойдет после 2027 года и достигнет к 2035 году значения 12 в расчете на 1 тыс. жителей. После 2035 года вновь начнется спад рождаемости, который продлится до конца рассматриваемого периода", - говорится на сайте.