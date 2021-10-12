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В населенном пункте Свердловской области объявили карантин из-за птичьего гриппа

Ограничения продлятся до 10 ноября 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Карантин объявлен на территории Сысертского района Свердловской области из-за выявления очага птичьего гриппа. Официальное распоряжение за подписью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона во вторник.

"Установить на территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на срок до 10 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Согласно документу, угрожаемая зона по высокопатогенному гриппу птиц определена в радиусе пяти км от очага возникновения. Территория в радиусе 10 км от очага определена зоной наблюдения.

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Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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