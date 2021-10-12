Беглов считает недопустимо малым количество вакцинированных пожилых людей в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал пожилых горожан активнее прививаться от коронавируса, поскольку доля вакцинированных среди людей старше 60 лет слишком мала и составляет 40%. Его обращение опубликовала во вторник пресс-служба городской администрации.

"Врачами всего мира уже доказано, что люди серебряного возраста находятся в группе риска по тяжелому течению коронавируса. Среди тех, кому больше 60 лет, вакцинацию прошли всего 40%. Это недопустимо мало. Знаю, что многие провели лето на даче, выезжали в другие регионы. Осенью все возвращаются в Петербург. Эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая. На сегодняшний день вакцинировано порядка 1,7 млн петербуржцев. Это меньше половины жителей города", - привела пресс-служба слова Беглова.

В пресс-службе также сообщили, что в Петербург поступила новая партия вакцины - около 50 тыс. доз, нарастающий итог поступившей в город вакцины - 2,8 млн доз. Сейчас в Петербурге имеются в наличии все виды вакцин, уточнили в Смольном.

По последним данным, в Петербурге выявили 649 781 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 598 194 человека, умерли 22 571. За последние сутки в городе выявили 2 158 случаев заражения.