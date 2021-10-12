В Марий Эл продлили режим повышенной готовности

ТАСС, 12 октября. Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 1 декабря. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

Согласно введенным ограничениям, приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей и предоставление бесплатного публичного Wi-Fi в организациях общественного питания. Также с 22 октября приостанавливается функционирование аттракционов в парках культуры и отдыха, самостоятельно организованных на отдельных площадках и деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров (комплексов), иных развлекательных и досуговых заведений для детей.

В республике по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

В регионе начнет действовать с 22 октября система QR-кодов для посещения всех общественных мест и вводится запрет на посещение гражданами без предъявления QR-кода о вакцинации, либо о перенесенном заболевании или справки об отрицательном ПЦР-тесте ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также театров, филармоний, концертных залов, кинотеатров, спортивных центров, фитнес-центров и плавательных бассейнов. Также принято решение сделать обязательной вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Кроме того, вводится обязательная самоизоляция для неработающих пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции или не переболели в течение последних шести месяцев.

С 22 октября приостанавливается оказание услуг общественного питания в торговых, торгово-развлекательных центрах за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг, при отсутствии отдельного наружного входа.

О ситуации в регионе

Ранее глава республики Александр Евстифеев сообщал, что вакцинацию от коронавируса в Республике Марий Эл прошли 43% от запланированного числа жителей региона.

Коечный фонд для больных с коронавирусом в Марий Эл увеличен за последние две недели в полтора раза и составляет 1 735 коек в 10 медорганизациях, сообщала в понедельник пресс-служба главы региона.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 20 481 случаев заражения коронавирусом, 19 567 пациентов выздоровели, 630 умерли. За сутки выявлено 67 случаев заражения.