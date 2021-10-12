Индия одобрила использование препарата Bharat Biotech для вакцинации детей

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Индии разрешили экстренное использование препарата Covaxin компании Bharat Biotech для вакцинации детей с 2 до 18 лет. Об этом во вторник сообщила газета India Today.

"После детального обсуждения профильный комитет рекомендовал выдать разрешение на экстренное использование препарата для вакцинации граждан в возрастной группе от двух до 18 лет", - цитирует газета заявление профильного комитета при Генеральном контролере лекарств Индии.

Отмечается, что промежуток между вакцинацией первым и вторым компонентом составит 20 дней.

По данным Министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии, всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 33,9 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 450 тыс. человек умерли, более 33 млн пациентов выздоровели. Население Индии - 1,3 млрд человек.

Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами - это вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V". Кроме того, недавно разрешение на экстренное использование здесь получили две американские вакцины от компаний Moderna и Johnson & Johnson, но пока вакцинация этими препаратами в Индии не проводится.