В Великобритании покончил с собой бывший начальник Королевской морской пехоты

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Бывший комендант корпуса Королевской морской пехоты Великобритании генерал-майор Мэттью Холмс покончил с собой в возрасте 54 лет. Об этом во вторник сообщил в суде города Уинчестера (графство Гэмпшир) коронер Джейсон Пегг, занимающийся расследованием обстоятельств смерти военачальника.

"Подозревается, что Мэттью Холмс испытывал некоторое беспокойство на момент своей смерти, в том числе относительно своего брака и военной службы", - приводит слова Пегга агентство PA. Сообщается, что Холмс был обнаружен мертвым в спальне в собственном доме на юге Англии 2 октября. Вскрытие показало, что генерал-майор совершил суицид.

В ходе прошедшего судебного заседания стало известно, что примерно за полторы недели до случившегося - 22 сентября - в дом к Холмсу приезжали сотрудники полиции в связи с неким инцидентом, подробности о котором не разглашаются. В рамках проводимого расследования Пегг запросил у Королевской морской пехоты дополнительную информацию относительно того, как военачальник воспринимал свою отставку с поста коменданта корпуса Королевской морской пехоты, который он занимал с июня 2019 года по апрель текущего года.

За время своей военной службы Холмс участвовал в вооруженных конфликтах в Северной Ирландии, Косово, Ираке и Афганистане. В 2019 году он стал командором ордена Британской империи. У Холмса осталась жена и двое детей.