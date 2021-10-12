В Волгоградской области зафиксировали максимальное число госпитализированных с COVID-19

ВОЛГОГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Число госпитализированных с коронавирусом пациентов в Волгоградской области впервые за весь период пандемии достигло 647 за сутки. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов на брифинге во вторник.

"647 [человек] поступило в стационары [инфекционные]. Антирекорд побит, такой цифры у нас еще не было. Это впервые за весь период пандемии. Мы год назад в пик говорили о 500 случаях в сутки поступлений в стационары", - сказал он.

В числе поступивших в инфекционные стационары пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтвержденным диагнозом. Алимов добавил, что в 30 инфекционных медучреждениях региона в общей сложности находятся 6 650 пациентов, из них 392 - в реанимации. Коечный фонд составляет 7 228 мест.

По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области на 12 октября, в регионе выявили 96 457 случаев коронавируса, в том числе 373 - за последние сутки. Выздоровели 85 773 человека, умерли 3 057.