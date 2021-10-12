Более 800 млн рублей дополнительно направят на борьбу с COVID-19 во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Владимирской области внесли поправки в областной бюджет, согласно которым на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в 2021 году из федерального бюджета дополнительно направят 812 млн рублей, ранее на эти цели выделили 1,8 млрд рублей. Об этом стало известно на внеочередном заседании заксобрания, которое транслировалось онлайн.

Как пояснил первый вице-губернатор Владимирской области Вячеслав Кузин, внесение изменений в бюджет связано с позитивной ситуацией в работе реального сектора экономики (дополнительно 2,787 млрд рублей) и в связи с привлечением дополнительных средств из федерального бюджета (2,26 млрд рублей).

"В первую очередь на решение вопросов в сфере здравоохранения дополнительно выделяется 1,565 млрд рублей. Из них на борьбу с коронавирусной инфекцией 812 млн рублей [из федерального бюджета], в том числе 385 [млн] направляется в систему ОМС, 159 млн - на стимулирование медработников за вакцинацию, 120 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Запланировано 86 млн рублей на компенсацию расходов учреждений здравоохранения в связи с приостановкой их плановой деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции", - сказал Кузин.

Как пояснили ТАСС в департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики, на борьбу с коронавирусом в 2021 году дополнительно направят более 500 млн рублей из регионального бюджета.

Кроме того, во вторник депутаты распределили средства на реконструкцию и строительство дорог, реставрацию объектов культуры, модернизацию библиотек, повышение зарплаты бюджетникам. С учетом принятых изменений, общий объем доходов областного бюджета в 2021 году составит 81,191 млрд рублей, расходов - 85,423 млрд рублей.