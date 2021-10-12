Работодателей Подмосковья обязали представить данные о вакцинации сотрудников до 10 ноября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Предпринимателей, работающих в сфере оказания услуг в Московской области, обязали предоставить в электронном виде сведения об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников до 10 ноября. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на портале областного правительства во вторник.

Ранее Минздрав региона с ссылкой на постановление главного санитарного врача Подмосковья Ольги Микаиловой сообщил, что руководители предприятий сферы услуг, среди которых общепит, торговля, доставка, салоны красоты, фитнес-клубы, транспорт, МФЦ, должны в срок до 10 ноября организовать вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря - вторым компонентом препарата - не менее 80% сотрудников.

"Для подтверждения выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача организации и индивидуальные предприниматели в период с 13 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года (включительно) представляют в электронном виде с использованием личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области <...> сведения по форме согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в сообщении.