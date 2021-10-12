Итоговый форум Общественной палаты "Сообщество" пройдет 2-3 ноября в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Итоговый форум "Сообщество", организованный Общественной палатой (ОП) РФ, состоится 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщила пресс-служба ОП во вторник.

"На итоговом форуме "Сообщество" мы обсудим результаты работы, которую вместе с НКО мы вели в течение последних 12 месяцев. Наша задача состоит в том, чтобы донести все пожелания граждан, собранные в ходе региональных форумов, до федеральных органов власти", - сказала секретарь ОП Лидия Михеева.

По ее словам, палата приглашает на итоговый форум представителей законодательной и исполнительной власти, а также гражданских активистов, "чтобы обустроить диалог межу ними, предложить решения проблем в сфере здравоохранения, экологии, образования, культуры и в других социально значимых сферах".

В ОП отметили, что участники форума рассмотрят возможности поддержки благотворительности и волонтерства в период пандемии, реализацию нацпроектов и государственной молодежной политики, вопросы улучшения демографии и устойчивого развития малых территорий. На мероприятии также представят специальные проекты палаты: рейтинг общественных советов при федеральных органах исполнительной власти и рейтинг субъектов РФ по уровню развития некоммерческого сектора "Регион - НКО".

Отдельная дискуссионная площадка будет посвящена проблеме оказания помощи детям с орфанными заболеваниям, одним из ее организаторов станет фонд "Круг добра". Кроме того, в рамках форума состоится награждение победителей всероссийского конкурса "Создавая будущее", национальной премии "Молодой специалист года", а также ежегодного конкурса Общественной палаты РФ в области гражданской активности "Мой проект - моей стране!".

О форуме

Итоговый форум "Сообщество" традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий в регионах, организованных ОП РФ. В 2021 году состоялось четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске. Подать заявку на участие в итоговом форуме можно на официальном сайте ОП по адресу forumoprf2021.accredcenter.ru.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.