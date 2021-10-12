Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Башкирии заполнен на 90%

УФА, 12 октября. /ТАСС/. Заполняемость коечного фонда в Башкирии, развернутого для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, составляет 90%. Всего для этих целей развернули свыше 8 тыс. коек, сообщил вице-премьер-министр здравоохранения республики Максим Забелин во вторник.

"В настоящий момент развернуто 8 055 коек в инфекционных госпиталях для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Занято 90%, свободный коечный фонд составляет 10%. Необходимые средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, запас медицинских газов есть", - сообщил Забелин.

Министерство промышленности региона рассматривает в приоритетном порядке заявки на поставку медицинских газов. Также есть резерв для переоборудования медучреждений под инфекционный профиль, отметил министр.

В прежний пик пандемии в республике развернули более 6,3 тыс. коек.

По данным оперштаба, 12 октября суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 633 случая, с начала пандемии всего подтвердилось 73 512 случаев. Из них по выздоровлению выписали 63 480 человек, на лечении амбулаторно и в больницах остаются 8 085. Всего за время пандемии умерли 1 947 человек, за последние сутки - 34.