Переписчики будут посещать потенциально опасные места в сопровождении сотрудников МВД

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Переписчики Всероссийской переписи населения будут посещать потенциально опасные места в сопровождении сотрудников МВД. Список таких мест будет составлен заранее, сообщил руководитель Росстата Павел Малков во вторник.

"Помимо переписчиков, у нас есть также контролеры, в обязанности которых, помимо прочего, входит формирование безопасных маршрутов, отмечание потенциально опасных точек. На все потенциально опасные точки переписчики пойдут в сопровождении сотрудников МВД", - сказал он на семинаре-совещании с общественными палатами субъектов РФ "Всероссийская перепись населения как фактор социально-экономического развития и гармонизации национальных и межэтнических отношений в современной России".

По словам Малкова, в случае столкновения с хулиганами, переписчикам рекомендовано отдавать планшеты без сопротивления. "В целом, если кто-то позарится на планшеты переписчиков, нужно их просто отдать и потом написать заявление в полицию. Но я не думаю, что такие случаи будут. Мы только что провели сельскохозяйственную микроперепись, в которой были задействованы порядка 40 тыс. переписчиков и, соответственно, столько же планшетов. Так вот, за все время переписи был утерян только один планшет", - отметил он.

Глава Росстата также подчеркнул, что сами по себе планшеты не будут нести никакой пользы в повседневном использовании. "Также хочу сказать, что любому, кто украдет планшет, он не принесет счастья. Помимо уголовной статьи, он еще и абсолютно бесполезен в повседневной жизни, так как на нем установлено специальное программное обеспечение, переустановить которое невозможно", - заключил он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.