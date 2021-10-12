"Почта России" выпустит конверт к 400-летию старейшей свердловской женской обители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. "Почта России" планирует выпустить конверт к 400-летию старейшей свердловской женской обители - Свято-Покровского женского монастыря в Верхотурье. Об этом сообщила во вторник в уральском региональном центре ТАСС пресс-секретарь макрорегиона Урал АО "Почта России" Анна Первушина.

"С удовольствием анонсирую выпуск почтового маркированного конверта, посвященного 400-летию женской обители в Верхотурье. <…> На этой неделе мы ожидаем поступления тиража данного почтового конверта. Этот конверт будет издан достаточно большим тиражом - 300 тыс. экземпляров", - рассказала Первушина.

Она отметила, что большая часть конвертов поступит в отделения связи Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, Верхотурье, в отделения связи, наиболее посещаемые туристами.

"Но и, в том числе, этот конверт разлетится по всем уголкам Российской Федерации, расскажет об истории знаменитой женской обители в Верхотурье", - подчеркнула Первушина.

С инициативой создания специального конверта в "Почту России" обратилась Екатеринбургская епархия, добавила она.

Свято-Покровский женский монастырь был основан в годы царствования Михаила Романова - в 1621 году. За 400 лет монастырь пережил несколько пожаров, реконструкций, революцию. Некоторые объекты монастыря являются памятниками федерального значения.