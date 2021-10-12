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Новая система обращения с ТКО

Абрамченко: внедрение раздельного сбора мусора потребует в пять раз больше мусорных баков

Речь идет о 722 тыс. штук

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. /ТАСС/. Внедрение повсеместного раздельного сбора отходов потребует увеличения в пять раз количества мусорных баков - до 722 тыс. штук. Об этом заявила во вторник заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме.

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"Нам с вами предстоит купить в пять раз больше, чем есть сегодня бачков для раздельного сбора, чтобы поставить галочку и сказать, что мы действительно перешли на раздельный сбор мусора", - сказала она.

По словам Абрамченко, в этом году правительство РФ довело миллиард рублей до 46 регионов, чтобы помочь закупить более 65 тыс. современных баков для раздельного сбора отходов.

Как указано в презентации вице-премьера, в настоящее время используются около 150 тысяч бачков, однако необходимо около 722 тыс. Кроме того, правительство России готовит к снятию ограничение, благодаря чему регоператоры получат право самостоятельно устанавливать баки для сбора отходов и тратить более 1% валовой выручки на их приобретение.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаНовая система обращения с ТКО
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