Ежегодно Москальковой поступает порядка 300 обращений по экологическим правам

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ежегодно в ее аппарат поступает порядка 300 обращений, связанных с защитой прав на благоприятную окружающую среду. Об этом она рассказала во вторник в ходе международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.

"Ежегодно в адрес уполномоченного от граждан по вопросам защиты права на благоприятную окружающую среду поступает порядка 300 обращений", - отметила омбудсмен.

Москалькова уточнила, что поступающие к ней жалобы касаются нарушений санитарно-эпидемиологических требований промышленными предприятиями, выбросов парниковых газов, загрязнения воздуха, несанкционированных свалок, переработки отходов для вторичного использования. "Только за последние пять лет уполномоченным по правам человека в Российской Федерации удалось оказать содействие сотням тысяч граждан в защите своих экологических прав", - добавила она.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ранее сообщили, что участники проходящей в Москве конференции планируют поделиться успешными практиками и опытом работы национальных правозащитных учреждений в сфере защиты прав инвалидов и экологических прав человека. В конференции принимают участие более 40 омбудсменов иностранных государств и глав международных организаций и интеграционных объединений правозащитников, руководители органов государственной власти РФ, представители гражданского и научного сообществ.