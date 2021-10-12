В общество "Знание" поступило более 2,5 тыс. заявок на участие в конкурсе "Лига лекторов"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российское общество "Знание" получило более 2,5 тыс. заявок на участие в конкурсе "Лига лекторов". Об этом сообщила пресс-служба общества.

"Завершился первый этап конкурса по отбору талантливых лекторов. Всего было зарегистрировано 2 553 уникальные заявки, география проекта охватила более 350 городов из 80 регионов России", - отмечается в сообщении.

Самыми активными стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Более половины заявок поступили от молодых лекторов в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимались по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг.

"Самыми популярными оказались социально-гуманитарные науки, а также карьера и бизнес. Среди заявителей - кандидаты и доктора наук, журналисты, писатели, деятели культуры и искусства, спортсмены, победители и финалисты конкурса "Лидеры России", лауреаты премии правительства РФ для молодых ученых", - уточняется в сообщении.

По словам генерального директора общества "Знание" Максима Древаля, конкурс лекторов призван найти талантливых людей из разных уголков России, которые хотят присоединиться к просветительской деятельности "Знания". "Конкурс позволит нам выявить лучших - победители получат не только почетный статус лектора общества "Знания", но также доступ к эксклюзивным образовательным программам и возможность отправиться в путешествие по России", - сказал Древаль, слова которого привели в пресс-службе.

На следующем этапе конкурсанты представят примеры видеолекций по своим тематикам. По его итогам будет сформирован список полуфиналистов. Оценка лекторов будет происходить по таким критериям, как методология и знания в области преподаваемого предмета, общая культура, а также креативность в форматах преподнесения материала.

На третьем этапе в ноябре 2021 года полуфиналисты выступят офлайн перед аудиторией в своих регионах в рамках просветительских проектов общества "Знание". Слушатели дадут свою оценку выступлениям участников конкурса и выберут 100 финалистов, которые затем прочитают лекции в ведущих московских вузах. По итогам офлайн-лекций в Москве будет сформирован список из 50 победителей на основе оценок московской аудитории. Торжественная церемония награждения состоится 1 декабря.