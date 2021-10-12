В Железноводске 15 детей-сирот получили новое жилье

ПЯТИГОРСК, 12 октября. /ТАСС/. Ключи от новых квартир в поселке Иноземцево (Железноводск) получили 15 детей-сирот, сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"12 октября в Железноводске 15 детям-сиротам вручили ключи от новых квартир, расположенных в поселке Иноземцево по улице Степной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переданные квартиры подготовлены к заселению - в каждой из них проведена чистовая отделка, установлены приборы учета коммунальных ресурсов и сантехника.

По данным управления, с начала 2021 года обладателями собственных квартир стали уже 76 детей-сирот. В ближайшее время детям-сиротам планируют передать ключи еще от 65 жилых помещений в Пятигорске.

Ранее в краевом управлении по информационной политике журналистам сообщали, что покупка жилья ежегодно проводится по региональной госпрограмме "Развитие образования" за счет краевого и федерального бюджетов. Основная часть приобретаемого жилья - квартиры в новостройках. В 2020 году в регионе квартиры получили 383 человека.