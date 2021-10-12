Москалькова предложила создать при институтах омбудсменов рабочие группы по экоправам

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать мониторинговые рабочие группы по экологическим правам при международных объединениях омбудсменов.

"Важно укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества между омбудсменами и международными органами. Предлагаю в рамках интеграционных объединений омбудсменов - Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), Международного института омбудсменов, Европейского института омбудсменов, Евразийского альянса омбудсменов, Альянса омбудсменов Средиземноморья - создать мониторинговые группы по защите прав граждан на благоприятную окружающую среду, делиться опытом, какими инструментами мы пользуемся для того, чтобы восстановить нормальные права граждан", - сказала она во вторник в ходе международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.

В пресс-службе Москальковой ранее сообщили, что участники проходящей в Москве конференции планируют поделиться успешными практиками и опытом работы национальных правозащитных учреждений в сфере защиты прав инвалидов и экологических прав человека. В конференции принимают участие более 40 омбудсменов иностранных государств и глав международных организаций и интеграционных объединений правозащитников, руководители органов государственной власти РФ, представители гражданского и научного сообществ.