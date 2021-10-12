В Татарстане потратят почти 1 млрд рублей на обеспечение школ точками доступа к Wi-Fi

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Школы Татарстана до конца 2023 года будут обеспечены точками доступа к Wi-Fi. На эти цели потребуется почти 1 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин.

"Со следующего года, в ближайшие два года, 100% школ [будут оснащены Wi-Fi]. Каждый кабинет учебный. Это не просто одна Wi-Fi-точка на школу, а все предметные классы. Начиная от уроков биологии, математики, русского языка. Чтобы учитель мог воспользоваться дополнительным цифровым контентом, который он может транслировать на экран", - сказал Хайруллин.

Министр подчеркнул, что до конца 2023 года точками доступа к Wi-Fi должны быть оснащены и сельские школы республики. "Цифровое неравенство существует, к сожалению. Оно есть, мы об этом знаем. Мы над этим вопросом работаем. В этом году в 305 населенных пунктах, в которых не было никогда оптики, пришла, наконец, впервые оптика. Да, это малочисленные населенные пункты. Да, там небольшое сельское население. Но там есть дети. Они должны иметь доступ к цифровому образовательному контенту", - сказал Хайруллин.

По его словам, оснащение республиканских школ Wi-Fi обойдется почти в 1 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.