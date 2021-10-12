Курганские власти ужесточают ограничительные меры из-за ситуации с пандемией

ТАСС, 12 октября. Оперативный штаб Курганской области принял решение об ужесточении ограничительных мер ввиду ситуации с пандемией. С 18 октября вводятся обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет и противоковидные фильтры для посетителей торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания, санаториев и гостиниц, сообщили в Telegram-канале правительства региона во вторник.

"Вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет с 18 октября за исключением тех, кто переболел в течение полугода или имеет сертификат о прививках. С 18 октября 2021 года вводятся фильтры безопасности для посещения государственных и коммерческих предприятий в указанных ниже сферах: культура (ранее это требование было обязательно только для государственных учреждений в этой сфере), физкультура и спорт (ранее это требование было обязательно только для государственных учреждений в этой сфере), торгово-развлекательные центры, общественное питание (за исключением автозаправочных станций и еды на вынос), предприятия, оказывающие санаторно-курортные услуги, гостиницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что посетители старше 18 лет должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, а также либо справку о прохождении вакцинации от ковида (электронный QR-код или бумажный документ), отрицательный ПЦР-тест на ковид сроком действия не более 72 часов, либо справку о перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе (также в электронном или бумажном виде). Кроме того, с 25 октября организации в сфере общепита будут работать до 23:00 (21:00 мск). Исключение составят организации на автобусных и железнодорожных вокзалах и в здании аэропорта, а также организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей горюче-смазочными материалами, столовые и буфеты для работников в организациях, доставки заказов и обслуживание на вынос.

Как пояснили в оперштабе, пожилые без прививки или справки о перенесенной болезни смогут выходить из дома только для того, чтобы вынести мусор, выгулять домашних животных (не более 100 м), приобрести товары или услуги (до ближайшего места). А также для обращения за медпомощью, вакцинации, посещения судов, правоохранительных органов и органов административной юрисдикции. При этом работодатели должны отправить невакцинированных и не переболевших в течение полугода ковидом граждан старше 65 лет на дистанционную форму работы или другим способом обеспечить для них соблюдение режима самоизоляции.

Ранее в Курганской области ввели ограничения на посещение спортивных и культурных учреждений из-за роста заболеваемости в регионе. По данным на 12 октября, в Курганской области с начала пандемии зафиксировано 35 342 случаев заражения коронавирусом.