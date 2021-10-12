Летний пассажиропоток в пригородных поездах Крыма увеличился на 146%

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Южная пригородная пассажирская компания, являющаяся оператором пригородных железнодорожных перевозок по Крыму, увеличила пассажиропоток за лет период на 146% в сравнении с маем - октябрем 2020 года, сообщила ее пресс-служба во вторник.

"За период с 1 мая по 5 октября было перевезено 2,7 млн пассажиров и совершено более 12,8 тыс. рейсов. Таким образом пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 146%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средняя дальность поездки пассажира составила 48 км, а самым популярным стало направление Евпатория - Севастополь.

Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. Менее чем за год компания перевезла более 3 млн пассажиров.