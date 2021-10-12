В Нижнем Новгороде открыли памятный знак в честь словацкого политика Александра Дубчека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Памятный знак открыли в нижегородском Парке Славы в честь знаменитого словацкого политика Александра Дубчека, который в молодости жил в Нижнем Новгороде, а позднее стал главным героем "Пражской весны" и лидером чехословацкой компартии. Также в парке, где располагается Вечный огонь и монумент боевой и трудовой славы автозаводцев, высадили дуб, посвятив это мероприятие 100-летию со дня его рождения.

"Для меня является большой честью, что я сегодня могу здесь с вами встретиться и вместе отметить очень важный юбилей в словацкой и чешской истории, а именно - сотую годовщину со дня рождения одного из самых важных словацких политиков, самых выдающихся - господина Александра Дубчека. Именно здесь в Нижнем Новгороде господин Дубчек провел пять лет своей жизни и являлся учеником одной из местных школ. Не только Александр, [но и] его семья, его родители, его брат, являются представителями смелого поколения словаков и иностранцев в целом, которые в тяжелые межвоенные годы приехали на территорию Советского Союза, чтобы формировать, развивать промышленную инфраструктуру, сельское хозяйство и другие области", - сказал на церемонии министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок.

Он отметил, что для него является "великой честью" возможность открытия памятного знака и посадки дуба в Нижнем Новгороде. "Мы посадили этот дуб как своеобразный символ силы, величия и долговечности. Нам и всем будущим поколениям он будет напоминать об Александре Дубчеке, который в тяжелые времена чехословацкой истории искал всегда выходы, давал людям надежду", - сказал Корчок. Он добавил, что позиция народов по тем или иным историческим вопросам никогда не будет совпадать на 100%, однако необходимо приложить максимум усилий для создания и поиска совместных точек соприкосновения.

Сын Дубчека Павол сказал на церемонии, что дуб, высаженный в парке, станет символом дружбы между народами.

Спикер заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что близость народов трех стран всегда чувствуется вне зависимости от политических пристрастий. "Наши нижегородцы очень любят приезжать отдыхать и знакомиться с историей и Республики Чехия и Словацкой Республики, потому что близкие народы, близкие традиции, добрые отношения, они всегда, независимо от политических пристрастий, оставались между нашими народами", - сказал Люлин.