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Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью

Монарх посетила Вестминстерское аббатство, чтобы присутствовать на торжественной службе по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II во время посещения службы в Вестминстерском аббатстве опиралась на трость при ходьбе. Как сообщило во вторник агентство PA, это первый случай, когда 95-летний монарх была замечена с тростью на официальном публичном мероприятии.

Елизавета II, отмечает агентство, посетила Вестминстерское аббатство в центре Лондона, чтобы присутствовать на торжественной службе по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона - благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил. Агентство добавило, что королева вошла в здание не через центральную Западную дверь, а более коротким маршрутом, со стороны так называемого уголка поэтов в южной части церкви.

Букингемский дворец традиционно не стал давать комментарии относительно состояния здоровья монарха.

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