В форуме об инфраструктуре нацпроекта "Образование" в УрФО примут участие 300 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Форум "Инфраструктура нацпроекта "Образование" для развития способностей и талантов детей" Уральского федерального округа пройдет в Верхней Пышме Свердловской области 14-16 октября. Планируется, что его посетят 300 человек, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС и.о. заместителя директора дворца молодежи по проектной деятельности Андрей Русаков.

"На форуме по восьми направлениям, таким как "проектная деятельность" и "сетевое взаимодействие", будет представлено 24 образовательных модуля, 24 спикера и 17 мастер-классов именно практических, форум посетят 300 человек. <…> Мы уверены, что форум даст возможность педагогам повысить свои навыки, поделиться тем ценным опытом, который у них есть внутри своих учреждений и своих регионов", - сказал Русаков.

Форум пройдет на площадке нового дворца технического творчества, который в этом году открылся в Верхней Пышме.

Как сообщил на пресс-конференции директор Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов - заместитель директора Академии Минпросвещения России Роман Ершов, в течение осени такие форумы проходят во всех федеральных округах. "Мы максимально приглашаем коллег из регионов, тех участников, которые уже работают на инфраструктуре нацпроекта, чтобы они поделились своим опытом использования инфраструктуры", - сказал Ершов. Он отметил, что инфраструктура, которая внедряется на территории России, создается единой для всех регионов, чтобы каждый педагог мог работать на этом оборудовании и обучать на нем детей.