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В Ленобласти планируется расселить 1977 аварийных квартир

Аварийными в области признали 1 503 многоквартирных дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области в 2021-2022 годах планируют расселить 1 977 аварийных квартир. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

"Планируется расселить аварийных квартир: в 2021 году - 900, в 2022 году - 1077. [На эти цели] в 2021 году потребуется 2,14 млрд рублей, в 2022 году - 2,6 млрд рублей", - отметил представитель пресс-службы.

Как ранее отмечал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе признали аварийными 1 503 многоквартирных дома. Их планируется расселить до 2024 года.

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