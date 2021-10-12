Мишустин: РФ и США должны сообща противостоять глобальным климатическим изменениям

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия и США могли бы успешно сотрудничать в различных сферах, например, участвовать в совместных проектах по защите природы и борьбе с изменением климата. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-российского делового совета.

"Убежден, что у наших стран есть много перспективных сфер для сотрудничества. Например, в Арктике российские и американские компании могли бы принять участие в совместных проектах по сохранению уникальных экосистем и сбалансированному развитию региона", - сказал он.

Россия и США могут и должны "сообща противостоять глобальным климатическим изменениям, вместе бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции", уверен глава кабмина РФ.