В Крыму из-за коронавируса и ОРВИ перевели на удаленку еще шесть школ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом и ОРВИ ввели еще в шести школах Крыма, закрыли один детский сад, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе минобразования республики.

На прошлой неделе по предписанию Роспотребнадзора в Крыму были закрыты две школы. Все детские сады продолжали работать.

"Закрыт один детсад и 73 дошкольных группы (41 - из-за ОРВИ). Восемь школ переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Три по ковиду, пять по ОРВИ", - сказал собеседник агентства. Также он уточнил, что дистанционно обучаются 147 классов в 78 общеобразовательных организациях Крыма.

За минувшие сутки в Крыму зафиксирован 531 случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. С 11 октября власти Крыма ужесточили антиковидные меры, в частности, на дистанционный режим перевели 50% сотрудников госучреждений, пожилых работников, а на предприятиях сферы туризма и услуг, где уровень вакцинации менее 80%, работников допускают к клиентам только после ПЦР-тестирования. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 72 тыс. человек, умерли свыше 2,7 тыс. пациентов.