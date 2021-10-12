Мурманская область завершит обновление парка мусоровозов в 2022 году

ТАСС, 12 октября. Власти Мурманской области завершат обновление мусорных контейнеров и парка техники по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2022 году. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе Российского экологического форума во вторник.

"Мы на 80% обновили мусорные контейнеры и новую технику. В следующем году мы планируем завершить эту работу. Пластиковые, аккуратные [контейнеры], современные машины - это очень важно, это важнее, чем полигон или завод, потому что люди этого не видят, а вот свою контейнерную площадку, мусоровоз, который чистый приезжает вовремя и убирает мусор, - это видят все", - сказал он.

Кроме того, как отметил губернатор, сейчас в регионе на переработку отправляется 50% ТКО, до 73% снижена доля захораниваемых отходов. "Это превышение почти в два раза тех целевых показателей, которые мы фиксировали и о которых мы договорились с федеральным правительством", - добавил Чибис.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Мурманская область перешла на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Выбранный региональный оператор (АО "Ситиматик", бывшее АО "Управление отходами") по обращению с ТКО начал эксплуатировать новые объекты - мусоросортировочный комплекс и полигон мощностью не менее 250 тыс. тонн в год в поселке Междуречье Кольского района (Экотехнопарк), две мусороперегрузочные станции в ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск. Объекты построены по договору концессии компании и властей региона.

В Мурманской области также проходит рекультивация крупнейшей свалки за полярным кругом, построенной в 1971 году без учета санитарных и природоохранных норм и правил, с общим объемом мусора - около 3 млн кубических метров и площадью 36 га. Работы планируется завершить летом 2023 года.