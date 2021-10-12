В Петербурге во время благотворительной акции собрали 77 литров крови

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Акция по сбору донорской крови для семи медицинских отделений состоялась в Петербурге, в результате удалось собрать 77 литров. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь благотворительной организации "Фонд доноров" Анастасия Петухова.

"У нас сегодня проходила акция на семи пунктах переливания, на них пришли 172 человека и сдали 77 литров крови. Соответственно, помощь будет оказана (по формуле: один донор помогает трем пациентам) 516 пациентам. Конечно, это цифра ориентировочная, но мы всегда все равно ориентируемся на эту формулу" - сказала она.

По словам Петуховой, акцию можно считать удачной, но хотелось бы добиться большего количества доноров в отдаленных отделениях - НМИЦ им. В. А. Алмазова и клинике им. Петра Великого, которые проводят большое количество операций пациентам.

Для привлечения молодых людей к донорскому движению в октябре "Фонд доноров" при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями запустил в Петербурге геймифицированный проект DonorGO. Он позволяет в игровой форме повышать уровень базовых медицинских знаний и мотивировать молодежь Петербурга. "Самый главный продукт этого проекта - это донорская книжка. Она была создана специально для 18-летних доноров в стиле комиксов и игры. В будущем мы надеемся на развитие этой книжки в приложение, там можно будет наращивать донорскую мощь, можно будет соревноваться и прокачивать своего персонажа", - добавила пресс-секретарь.