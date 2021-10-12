Ивановские власти запретили проводить многолюдные банкеты из-за ухудшения эпидобстановки

"В организациях общественного питания до улучшения эпидситуации запрещается проведение банкетов, за исключением семейных праздников и поминальных обедов с числом участников до 30 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменены правила работы гостиниц, пансионатов, домов отдыха и гостевых домов. Все гости при заселении должны предъявлять документ о прохождении вакцинации, справку о наличии антител, выписку из истории болезни либо отрицательный результат теста на коронавирус. Ранее эта норма не действовала для организаций, где все сотрудники либо привиты, либо имеют антитела. При отсутствии необходимого документа гость должен пройти экспресс-тестирование на выявление антигена на коммерческой основе.

С начала пандемии сообщалось о более чем 51 тыс. случаев заболевания ковидом в Ивановской области, умер 1 681 человек. В настоящий момент в регионе первый этап вакцинации прошли почти 334 тыс. человек (это более 47% от подлежащих вакцинации), полностью привились 292 тыс. человек.