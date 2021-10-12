Нижегородская область намерена удвоить показатель утилизации ТКО к 2024 году

ТАСС, 12 октября. Власти Нижегородской области планируют в два раза повысить уровень утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2024 году за счет создания объектов по обращению с ними. В данный момент он составляет 6,7%, сообщил во вторник министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров в ходе Российского экологического форума.

"Что касается показателя по утилизации, то он у нас пока составляет 6,7%. Показатель достаточно высокий. Мы пошли вперед - мы в территориальной схеме обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами, перед инвесторами, которые хотят у нас создать новые объекты, и перед эксплуатирующими организациями, которые эксплуатируют действующие объекты, поставили более высокие задачи, чтобы обеспечили мероприятия, которые позволили бы достигнуть показателя по утилизации к 2024 году уже 12%", - сказал он.

По словам министра, в 2023 году в Нижегородской области предусмотрено создание высокотехнологичного комплекса, который будет включать автоматизированную мусоросортировочную линию, линию компостирования, линии по обработке древесных отходов и цех по их переработке, линию пиролиза и линию переработки ПЭТ. Комплекс будет обслуживать 23 муниципальных района Нижегородской области.

В регионе также утверждены три инвестиционные программы, которые предусматривают создание объектов по утилизации отходов. До конца октября ожидается утверждение еще трех таких программ, сообщил министр.

Нижегородская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года.