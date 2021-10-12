В Карелии подготовили проект комплексной программы реабилитации пациентов

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 октября. /ТАСС/. Рабочая группа, собранная в Законодательном собрании Карелии, завершила работу над проектом комплексной программы реабилитации пациентов, в том числе после коронавирусной инфекции. Документ передали правительству региона, сообщил во вторник на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике его председатель Алексей Хейфец.

"Предложения проработаны, сама программа, ее проект, сделан. Правительство Республики Карелия готово ее поддержать и какие-то мероприятия включить в бюджет уже следующего года", - сказал он.

По состоянию на конец июля 2021 года в Карелии в реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, по примерным оценкам, нуждались около 14 тыс. человек. Переболевшие сталкиваются с повышенной утомляемостью, снижением памяти, концентрации, с рассеянностью. При этом эксперты рабочей группы, в которую вошли представители правительства региона и научного сообщества республики, отмечают, что проблемы с реабилитацией сегодня испытывают и пациенты после перенесенных неврологических, онкологических и других заболеваний.

На бесплатную реабилитацию за счет госгарантий в Карелии сегодня могут рассчитывать более 3 тыс. человек, включая детей. Это треть пациентов, которые реально нуждаются в помощи после выписки из больниц. Если число заразившихся новой инфекцией сохранится на том же уровне и в будущем, то в восстановлении ежегодно будут нуждаться не менее 17 тыс. жителей республики. В проекте программы комплексной реабилитации сформирован план, направленный на создание целостной системы восстановления пациентов, а также поставлена задача решить проблему нехватки оборудования, кадров и финансирования медучреждений.

К 2024 году программа реабилитации должна охватывать до 90% жителей Карелии, нуждающихся в восстановлении. Авторы проекта рекомендуют пересмотреть некоторые привычные подходы к нормализации самочувствия пациентов после болезни. Так, например, они назвали "не совсем разумным подходом" двухнедельное освобождение ребенка от физкультуры, предложив лишь менять нагрузку, чтобы восстанавливать организм упражнениями. Еще одна проблема - отсутствие необходимой информации для взрослых, которые до болезни не занимались спортом регулярно. В этом случае рекомендация врача относительно физической активности часто не выполняется, что затягивает восстановление.

"На данный момент необходимо перенести эту работу уже на площадку исполнительной власти. Если мы говорим о закупке оборудования, то нужно определить, какое конкретно оборудование мы хотим закупить. Если мы говорим о министерстве образования, то какие именно методики реабилитации детей мы хотим внедрить в детских садах, в школах", - прокомментировал журналистам итоги работы Хейфец, добавив, что программа реабилитации пациентов в Карелии должна войти в качестве блока в аналогичную федеральную программу, которая уже прорабатывается.