Почти 230 классов в школах Кировской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

КИРОВ, 12 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости ОРВИ, в частности COVID-19, стал причиной закрытия на карантин почти 230 классов школ и около 100 групп в детских садах Кировской области, сообщила во вторник ТАСС заместитель главного государственного санитарного врача по региону Лидия Князева.

"Закрыто [на карантин] в области 228 классов в школах и 96 групп в детских садах. [Причина] - заболеваемость ОРВИ и гриппом, в эту же группу входит и COVID-19", - сказала Князева.

По данным ведомства, за неделю с 4 по 10 октября превышения недельного эпидемического порога среди детей зарегистрировано не было, при этом среди населения старше 15 лет отмечается превышение эпидемического порога на 91,61%, хотя по сравнению с уровнем предыдущей недели заболеваемость снизилась на 7,6%.

В понедельник региональное управление Роспотребнадзора по Кировской области обязало начать обязательную вакцинацию от коронавируса госслужащих, работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг, торговли, общественного питания и транспорта, а также других организаций. Организовать вакцинацию предписано в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, до 10 декабря - вторым компонентом. При этом должно быть привито не менее 80% от общей численности работников. Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к прививке.

По данным пресс-службы правительства области, число пациентов с коронавирусом в стационарах в Кировской области впервые с начала пандемии превысило 5 тыс., также растет количество амбулаторных пациентов, всего лечение от новой коронавирусной инфекции проходят более 14,5 тыс. жителей региона. Инфекционные госпитали развернуты в 29 структурных подразделениях медицинских учреждений. С начала пандемии выявлено более 59 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 55 тыс. человек. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.