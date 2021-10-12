Ростуризм обсудил с турецкими коллегами раздельную изоляцию заболевших COVID-19 туристов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова обсудила с заместителем министра культуры и туризма Турции Надиром Альпасланом вопросы безопасности российских туристов, связанные с коронавирусом, в том числе раздельную изоляцию заболевших COVID-19 детей и родителей, сообщила пресс-служба российского ведомства.

"В ходе заседания подгруппы российская сторона также подняла вопросы безопасности, связанные с коронавирусом. Это, прежде всего, алгоритмы тестирования ПЦР в аэропортах, своевременное предоставление результатов тестов, вопросы раздельной изоляции родителей и детей и др.", - говорится в сообщении.

Ростуризм попросил турецких коллег разъяснить российским туристам действующие в стране правила и ограничения, сделав информацию об этом доступной на русском языке. В ходе переговоров стороны обсудили повышение качества туристических услуг на турецких курортах и договорились настроить работу по более жесткому контролю вопросов безопасности туристов на транспорте и у воды. В частности, в Турции будут внимательно контролировать, пристегнулись ли пассажиры туристических автобусов, информировать на русском языке о правилах купания в бассейнах и обеспечивать наличие у них спасателей. Кроме того, Ростуризм призвал расширить до 80% охват использования российской национальной платежной системы "Мир" в Турции.

На встрече с министром культуры и туризма Турецкой республики Мехметом Эрсоем Зарина Догузова подчеркнула, что текущая ситуация позволяет перезапустить двусторонние отношения в туризме с учетом как новых реалий, вызванных коронавирусом, так и новых возможностей, связанных с развитием отрасли в обеих странах. По итогам встречи Догузова и Эрсой подписали план совместных действий России и Турции, который предусматривает расширение сотрудничества в сфере безопасности туризма. Согласно документу, стороны будут оперативно информировать друг друга о возникновении чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью туристов. Стороны также договорились усилить деловые контакты двух стран в туризме и обмениваться информацией о существующих инвестиционных проектах в этой сфере для возможного привлечения инвестиций, сказали в ведомстве.

Глава Ростуризма находится с рабочей поездкой в Турции по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В Анталье Догузова в качестве сопредседателя провела заседание российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов, а в Анкаре провела переговоры с министром культуры и туризма республики Эрсоем.