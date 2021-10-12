Педагоги и ученики школ искусств Ставрополья стали участниками "Нового передвижничества"

СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Более 120 педагогов и учеников школ искусств Ставрополья стали участниками всероссийских творческих мастерских "Новое передвижничество", сообщила во вторник министр культуры края Татьяна Лихачева. Во время проекта мастер-классы в регионах проводят музыканты, вокалисты, исполнительские коллективы, танцоры и художники.

"На базе детской школы искусств города Ставрополя народный артист Российской Федерации, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, композитор, лауреат международных конкурсов Вячеслав Анатольевич Семенов провел мастер-классы по теме "Искусство игры на баяне и аккордеоне". Более 120 преподавателей и учащихся образовательных организаций в сфере культуры края принимают участие в мастер-классах в режимах онлайн и офлайн", - написала она на своей странице в Instagram.

Проект Общенационального фонда развития культуры и защиты интеллектуальной собственности продлится в Ставропольском крае до 15 октября. "Участники мероприятий имеют возможность поработать над звукоизвлечением, интонацией, фразировкой и аппликатурой, развитием исполнительской техники и художественных образов", - отметила Лихачева.

Помимо Вячеслава Семенова мастер-классы в крае по направлению "Гитара" проведет доцент кафедры струнных народных инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных Дмитрий Мурин.

Проект "Новое передвижничество" призван поддержать профессиональное образование в творческих вузах и средне-специальных образовательных учреждениях, школах искусств. Одна из задач - повышение уровня престижа творческого образования.