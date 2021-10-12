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Власти Чувашии намерены возместить льготникам затраты на оборудование для догазификации

По словам главы республики Олега Николаева, в данный момент определяется размер компенсации. Мера поддержки может затронуть более 170 домовладений региона

ТАСС, 12 октября. Глава Чувашии Олег Николаев предложил выдавать компенсации на приобретение газового оборудования по программе догазификации льготным категориям граждан. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой администрации главы республики.

"Новой мерой поддержки за счет средств республиканского бюджета предлагается компенсировать затраты граждан на приобретение газового оборудования, позволяющего полностью обеспечить выполнение необходимых требований безопасности газоснабжения - это газовая плита, счетчик и система дымоудаления. В настоящее время определяется размер компенсационной выплаты", - отмечается в сообщении.

По словам главы республики, эта мера поддержки может коснуться свыше 170 домовладений, собственниками которых являются граждане, относящиеся к льготным категориям. В их числе малоимущие и многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды 2-3 групп, ветераны труда, боевых действий, труженики тыла и "дети войны". При этом получателями льготной поддержки смогут стать только те граждане, которые являются собственниками данных домовладений и не имеют другого жилья.

"Это должно быть действенной мерой поддержки, обеспечивающей нуждающимся гражданам подведение газа до конечной точки - газовой плиты - и с соблюдением всех требований безопасной эксплуатации", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Глава Чувашии также уточнил, что организации, которые будут заниматься подготовкой проектных решений и выполнением работ по проведению газа, должны быть аккредитованы совместно с АО "Газпром газораспределение Чебоксары". Николаев также добавил, что в целях поддержки может быть разработан механизм кредитования по льготной ставке (субсидирования) расходов на газификацию домовладений. В этом случае по аналогии с сельской ипотекой он дополнит уже действующую программу комплексного развития сельских территорий.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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